Renato Portaluppi al vetriolo: «Al Var c'era Steve Wonder...»

«Avrei preferito incassare cinque gol, anziché perdere in questo modo. Non posso incolpare l'arbitro che ha diretto la partita per quell'episodio, ma posso incolpare l'arbitro che stava alla Var. Chi c'era alla Var? C'era Steve Wonder. Tutti hanno visto, tranne lui». Usa un paragone pesante Renato Portaluppi, ex ala di punta della Roma di Dino Viola, non usa perifrasi al termine della sfida valida per la Coppa Libertadores, fra il 'suò Gremio - che è stato eliminato in semifinale - e gli argentini del River Plate. L'arbitraggio della semifinale di ritorno è stata criticata senza mezzi termini nel post-partita, soprattutto per l'episodio del fallo di mani non segnalato sull'azione del gol del momentaneo pareggio argentino. Un episodio che grava pesantemente sull'esito del match e sull'eliminazione della squadra di Porto Alegre dal massimo torneo sudamericano per club. Le reazioni dei giocatori sono state durissime e l'arbitro, l'uruguayano Cunha, è stato costretto a concedere 14' di recupero. Per permettere di uscire dal terreno di gioco al direttore di gara è dovuta intervenire la polizia in assetto antissommossa, mentre i giocatori del Gremio inveivano contro di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA