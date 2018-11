Spalletti: «Più gialli a chi va a protestare per il Var»

«L'incontro è stato molto positivo. Tra le altre cose, gli arbitri ci hanno detto che ammoniranno di più chi va a protestare per il Var». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, al termine dell'incontro nella sede della Lega Serie A con i vertici arbitrale sull'utilizzo del Var. «Ci hanno spiegato che non va bene avere il capannello di persone intorno nel momento di prendere una decisione col Var, perché crea confusione - ha proseguito Spalletti -. Ora non c'è più la discussione sulla presenza del Var, ma la polemica nasce sul mancato utilizzo». «Quando viene usato, c'è più tranquillità nel proseguo della partita anche da parte dei tifosi, perché l'episodio viene superato. Var a chiamata da parte degli allenatori? Non se ne è parlato», ha concluso il tecnico dell'Inter. © RIPRODUZIONE RISERVATA