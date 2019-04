Un'incredibile serata da Var, tra record d'attesa e calciatori smentiti al contrario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Succede sempre a lei, alla Spal. La prima volta di una Var al contrario, che assegna un rigore all’attaccante che nega di aver subito il fallo, arriva da Ferrara. Dove Guida prima punisce il fallo di Patric su Cionek, poi cancella l’assegnazione del rigore su indicazione dell’attaccante spallino (!!!!) ma poi, davanti al video dove va su indicazione di Orsato, torna alla prima decisione (il contatto c’è) e concede il rigore. Quella tra la Spal e la Var rischia così di diventare un romanzo di prime volte, dato che proprio ai biancocelesti era capitato di vedersi togliere un gol perché, al momento della partenza, dell’azione, c’era stato un fallo di rigore su un attaccante della Fiorentina. Incredibile Var anche a Frosinone, dove ci vogliono quasi 8 minuti per assegnare il calcio di rigore che dà ai gialloblù la prima vittoria interna del campionato. Il fallo di Gobbi su Paganini viene visionato a lungo per una possibile posizione di fuorigioco del calciatore ciociaro.Serata difficile anche per Fabio Maresca, che all’Olimpico di Torino dirige l’incontro più spigoloso del turno infrasettimanale. E se Doveri, ad Empoli, coglie bene la simulazione di Milik, Maresca ha il suo da fare davanti al Var per confermare le valutazioni in presa diretta sul campo. Due le azioni “incriminate” nelle quali il Var Aureliano vede gli estremi per un calcio di rigore per il Toro, mandando Maresca all’Ofr: la prima è su un colpo di testa di Izzo, con un braccio largo di Murru che impatta il pallone. Niente rigore perché le immagini mostrano un fallo di De Silvestri. La seconda azione da rigore, sul finire del primo tempo: Belotti e Anderson si strattonano a vicenda in area, con l’attaccante granata che finisce a terra. Dopo un minuto trascorso davanti al video, anche in questa crcostanza Maresca conferma la decisione di non assegnare il rigore. Come ha fatto Doveri, in Empoli-Napoli, dopo che Farias, lanciato a rete, va a terra a seguito di un lieve contatto con Callejon. Niente revisione-Var sul calcio di rigore che Mariani assegna all’Inter: Icardi trattenuto per la maglia da Romero va giù: per l’arbitro di Aprilia è calcio di rigore ed espulsione del difensore genoano. In Roma-Fiorentina, il Var dà l’ok al gol di Gerson perché il pallone impatta sul fianco di Benassi e non sul braccio. Qui, Massa convince poco nella gestione dei cartellini (sotto gli occhi di Rizzoli) nel momento topico del match.