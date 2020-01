Lautaro, la reazione fuori luogo con Manganiello costerà due turni di stop

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bentornato, verrebbe voglia di dire. Bentornato a Maurizio Mariani che dirige il suo primo big-match di stagione (Napoli-Juventus) e testimonia come abbia ritrovato la forma e la sicurezza che gli hanno fatto meritare l’imprimatur di internazionale. Nicola Rizzoli lo ha aspettato, per necessità (viste le difficoltà che si stanno incontrando nel ricambio generazionale) ma anche per stima nei confronti del direttore di gara della sezione di Aprilia. Al San Paolo, Mariani è stato convincente, anche se bisogna riconoscere che il match non è stato nè cattivo e nè scorretto. Giusto annullare il gol di Cristiano Ronaldo (che poi si rifarà, almeno sul piano personale) ad inizio secondo tempo sul risultato di zero a zero. Il portoghese spinge in rete il pallone calciato da Dybala e respinto dal palo, ma in avvio di azione c’é una posizione di fuorigioco di Higuain. Il Napoli chiede un calcio di rigore quando Zielinski colpisce il pallone e Cuadrado lo devia con la mano in area di rigore. Mariani lascia giocare perché il braccio del colombiano è molto vicino al corpo. Cristiano Ronaldo si becca l’ammonizione nel recupero per proteste nei confronti di un fischio dell’arbitro. Una reazione che aveva caratterizzato, ma con toni più accesi, anche il lunch-match, pareggiato uno a uno da Inter e Cagliari.A farne le spese, a San Siro, Lautaro Martinez che platealmente contesta la decisione presa da Giacomelli, scatenandosi in una reazione scomposta e ingiustificata (con qualche parola fuori luogo) che potrebbe costare all’argentino due turni di stop: significherebbe saltare il derby. Anche Conte e altri componenti del suo staff rischiano sul piano disciplinare per aver, a fine partita, essere venuti a contatto con Manganiello. Rischia moltissimo, invece, Ranocchia qualora le notizie che lo vorrebbero protagonista di un gesto deprecabile nei confronti del quarto uomo, trovasse conferma nel referto arbitrale. Le proteste sono state forse originate, oltre che dal rosso a Lautaro, anche da un possibile rigore per una spallata di Oliva a Young in area cagliaritana, sulla quale l’arbitro ha sorvolato. Lamentele del Cagliari, invece, sul gol di Lautaro, che a detta dei sardi sarebbe viziato da una spinta dell’attaccante sul difensore cagliaritano. Spinta però troppo leggera per esse