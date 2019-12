Doveri, un arbitro da derby. Pasqua è in ripresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Var molto invasivo in questo turno di campionato, dal quale alcuni arbitri sotto osservazione non escono benissimo, mentre altri confermano il buon momento e offrono prospettive interessanti per la seconda parte di stagione. Il sardo Giua, per esempio, all’Olimpico di Roma riesce a farsi fischiare in un match nel quale ha vissuto un primo tempo del tutto insufficiente. Per lui nessuna decisione clamorosa, ma la gestione dei falli ha lasciato molto perplessi, con valutazioni dissimili e poco coerenti nella loro similitudine. Sui calci di rigore, invece, Giua ha deciso con autorità e nel modo corretto: sia sul fallo di Kolarov su Cionek che su quello di Vicari su Dzeko i tocchi sulle gambe sono evidenti. Fa bene a lasciar correre, invece, nel finale un contatto di spalla di Fazio su Jankovic, con un giallo per lo spallino che è eccessivo.Superano la giornata con la sufficienza, invece, sia La Penna in un per niente facile Verona-Torino, anche se per concedere il rigore ai gialloblù per il fallo di mano di Bremer deve visionare le immagini al monitor. Al romano, sul campo, era sfuggito il movimento fatto con il braccio dal brasiliano verso la palla: da qui l’invito dal Var Piccinini all’on field review. Giusta la decisione di annullare il gol di Dybala in Juventus-Udinese da parte di un Pasqua in ripresa, dopo una flessione stagionale. L’argentino si aggiusta la palla con la mano e l’arbitro di Tivoli coglie subito il fallo, fischiando l’irregolarità. Non è stato, invece, altrettanto pronto Manganiello in Milan-Sassuolo. Qui c’è voluto l’intervento del Var per annulla la rete del Milan viziata da un’irregolarità: anche qui c’è Kessie che prima del tiro di Theo Hernandez si aggiusta la palla con il braccio nel tentativo di stopparla.Sabato sera, nel derby di Genova, Doveri ha tagliato un personale traguardo (che pochi altri direttori di gara possono vantare): quello di aver diretto tutti i derby italiani (quelli più importanti nell’ultimo anno) ad esclusione di Roma-Lazio, per il quale è precluso. Sabato sera ha diretto Genoa-Sampdoria con autorità, forse anche troppa in alcuni frangenti (che sia un’indicazione di Rizzoli, vista la grinta di altri direttori di gara?) comunque segnale di una crescita che gli ha fatto scalare numerose posizioni nelle considerazioni di Rizzoli, che sembra aver puntato molto sul romano.