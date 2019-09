Var, una domenica al rallentatore: scatta l'allarme rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme è suonato forte nel turno di ieri. La Var va troppo lenta. Troppi i minuti trascorsi da tecnici e varisti davanti ai video; troppa l’attesa in mezzo al campo (e sulle tribune) per conoscere le decisioni di chi deve avallare o revisionare le decisioni prese dall’arbitro. E non si tratta di un caso isolato, com’era avvenuto finora in qualche sporadica occasione. Ma di una tendenza ieri venuta fuori in maniera preoccupante. Quattro minuti di attesa a Ferrara per valutare una posizione di fuorigioco di Parolo, necessaria ad assegnare il calcio di rigore solare (che tuttavia Calvarese non aveva visto...) alla Lazio per fallo di mano di Tomovic. Quasi tre a Brescia, sempre per capire se il gol di Bani era regolare o meno, e altri due e mezzo per convalidare la rete di Orsolini. Tempi lunghissimi, eccessivi, che sono ben lontani dalle manciate di secondi che Rizzoli ha sbandierato nell’incontro di inizio stagione. Che poi originano, oltre a segnali di insofferenza sia da parte deio calciatori, che di tecnici e pubblico, recuperi monstre, come quello di Parma (12 minuti alla fine della partita) o quelli di Brescia e Ferrara (6 i minuti).Perché, c’è da chiedersi, questa pericolosa deriva? Colpa di mancanza di “allenamento” per diverse componenti della squadra che lavora al Var. Arbitri, assistenti e tecnici non sempre riescono a parlare la stessa lingua, ad avere quel sincronismo necessario a far scorrere le immagini nel minor tempo possibile. C’è poi, la tecnologia, che non sempre è paritaria (alcune sale Var sono collocate in camper, altre in sale meglio attrezzate). Ecco perchè la Vor, la sala unica Var, non è più un vezzo, ma una necessità. Diventata impellente per consentire a poche “squadre” di affiatarsi e ed essere messe nella condizione di utilizzare lo stesso standard tecnologico.Nella giornata di ieri, tuttavia, la Var (al di là della sua lentezza) è stata determinante per evitare danni. Fabbri (rigore revocato), Calvarese Pasqua (rigore perso per entrambi) e Chiffi (anche qui rigore tolto). L’unico penalty dubbio della giornata non revisionato, è stato quello che aveva dato l’uno a uno al Genoa al novantesimo (poi è arrivato il 2-1 di Zapata) perchè il fallo di Djimsiti su Kouamè è veniale. Nessun intervento da parte di Maresca perchè in quel momento la Var era fuori uso. La sala unica è sempre più indispensabile.