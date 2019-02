Non si placano le roventi polemiche dopo il rigore assegnato ieri alla Fiorentina contro l'Inter. L'ultimo capitolo è arrivato questa mattina, con la pagina Wikipedia dell'Associazione Italiana Arbitri modificata ad hoc da qualche tifoso: «L'AIA si occupa di falsare le partite», si può leggere ora nella descrizione dei compiti e obiettivi dell'associazione. Non proprio il lunedì mattina migliore per il presidente Nicchi...

Ultimo aggiornamento: 12:50

