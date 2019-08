Van Bommel conferma: «Lozano al Napoli? Sta per succedere qualcosa». Verdi ad un passo dal Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ci siamo. Manca solo l'ultimo step, quello relativo ai diritti d'immagine, per il passaggio del messicano in. L'esterno offensivo è un pallino del tecnicoche, dopo averlo seguito da vicino in occasione dei Mondiali 2018, ha suggerito il suo acquisto a. Dopo un lungo tira e molla con l'agente Raiola, l'accordo è stato trovato sulla base di 42 milioni di euro pagabili in più anni, mentre al jolly offensivo classe '95 è stato garantito un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione. La conferma sull'imminente chiusura dell'affare è arrivata anche dal tecnico del PSV,: «Le cose non sono sempre bianche o nere, c'è sempre una zona grigia. Non puoi escludere un giocatore solo per delle voci di mercato ma magari la società stessa mi suggerirà di non farlo giocare perché sta per succedere qualcosa - ha spiegato alla vigilia della sfida di Europa League-. Ieri non si è allenato con il gruppo per l'infortunio, dobbiamo valutare la sua presenza in campo in vista di domani. Per quanto mi riguarda se ho un giocatore in rosa posso inserirlo in formazione». L'arrivo del messicano dovrebbe permettere a Verdi di raggiungere Torino alle condizioni stabilite dagli azzurri: dieci milioni per il prestito più il 50% della futura rivendita (entro il prossimo biennio) oppure altri dieci milioni come saldo.