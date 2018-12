Valle del Tevere una vittoria Real firmata Gomez, Jammeh e Danieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince e convince la Valle del Tevere che ottiene tre punti d’oro nella sfida di vertice con il Real Monterotondo. Gara in equilibrio molto più di quello che deica il 3-0 finale, scaturito nella seconda parte del match, che è stato subito aperto dalla marcatura di Gomez, dopo 11 minuti di gioco.Il primo tempo, chiuso sul minimo vantaggio della Valle e con una paòòa gol fallita da Nardecchia, è stato caratterizzato anche da un eccessivo nervosismo, che ha costretto l’arbitro a tirare fuori i cartellini ben cinque volte. Dai cinque gialli della prima frazione si è arrivati al rosso del secondo tempo, mostrato ad Albanesi, del Real Monterotondo.E che non fosse l’ora giornata giusta per i gialloblu’ di Centioni, lo dice anche l’errore dai dischetto, commesso al 23’ della ripresa da Fiorentini, probabilmente il colpo del ko definitivo per il Real e l’imput Per la Valle a chiudere il match con le reti di Jammeh (30’) e Daniele (37’). A fine gara, la tensione è riaffiorata.