Ultimo aggiornamento: 21:00

Niente da fare. Pomezia e Valle del Tevere restano in Eccellenza. Salvo ripescaghi, le due squadre laziai dovranno vivere un’altra stagione nelLazio anziche salire di categoria. Le gare di ritorno degli spareggi dell’Eccellenza hanno “bocciato” le due squadre laziali, che vivino cosi la seconda delusione consecutiva in questa fase post-campionato.L’impresa di vincere a Mestre non è riuscita al Pomezia, che ha soltanto sfiorato il gol con un palo di Gamboni; mentre la Valle del Tevere ha si vinto, ma solo per 2-1 (le due reti sabine nel finale quando ormai la qualificazione era andata).Ora, l’Eccellenza ha un bolto definito nache se la situazione del Civitavecchia (rinuncerà al titolo o lo cederà?) tirne vuve le speranze della Monti Cimini, stamane vittoriosa nella finale terzo e quarto posto contro l’Aranova. Tutte le altre in graduatoriandjvranno sperare in ripescaghi di squadre laziali in D (il Pomezia potrebbe avere delle chance) o ad altre rimuncie (incerto il futuro della Lupa Roma)Ecco come è sl momento l’organico dell’EccellenzaANZIO 1934ARCE 1932ASTREAATLETICO VESCOVIOAUDACEBOREALE DONORIONEBRICOFER CASAL BARRIERACAVESE 1919CITTA DI ANAGNICIVITAVECCHIA 1920CYNTHIA 1920COMPAGNIA PORTUALECORNETO TARQUINIAERETUMINSIEME AUSONIAITRILAVINIO CAMPOVERDELUPA ROMAMISTRAL GAETAMONTESPACCATOMOROLOOTTAVIAPALESTRINA 1919PLAY EURPOMEZIAPONTINIAREAL MONTEROTONDOSORASPORTING GENZANOTIVOLI 1919UNIPOMEZIAVALLE DEL TEVEREVIGOR PERCONTIVILLALBA OMVIRTUS NETTUNOVIS SEZZE