Buona la prima. La Valle del Tevere si è aggiuducata il primo match dei play-off di Eccellenza. La formazione allenata da Scaricamazza ha vinto contro il Fucecchio per 1-0. La gara di ritorno è prevista, sempre in anticipo, per sabato 25 maggio alle 16 a Forano (Rieti). La partita si giocata davanti a una folta cornice di pubblico ed è stata condizionata dal terreno di gioco molto pesante. La squadra di casa si è schiarata con 4-3-1-2, quella ospite con il 3-5-2. Il vantaggio della squadra sabina è arrivato al 25' con Danieli. Il bomber di Sant'Oreste ha incornato un cross in maniera perfetta siglando il gol partita. Il Fucecchio nella ripresa ha tentato il tutto per tutto, senza riuscire a scardinare la difesa avversaria.





© RIPRODUZIONE RISERVATA