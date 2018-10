© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccellenza girone A, si gioca la nona giornata con il rischio maltempo. La gara più importante della giornata è quella di Forano dove sono puntate tutte le attenzioni. A partire dalle 11 si confrontano Valle del Tevere e Astrea con la formazione di casa favorita. «Dopo tre pareggi con buone prestazioni – ha detto il tecnico dei ministeriali Mastrodonato – è arrivato il momento di incassare tre punti. Giochiamo bene, ma raccogliamo poco. Ci vuole una inversione di tendenza rapida e decisa».Entrambe puntano a vincere per non far scappare la capolista Team Nuova Florida, che sarà impegnata in trasferta sul campo del Vescovio. Allo Sport’s Campus di Selva dei Pini si confrontano invece UniPomezia e Montespaccato che hanno tutta l’intenzione di restare agganciati alla parte alta della classifica.Il programma della giornata: Almas Roma – Eretum Monterotondo (campo Borghesiana, ore 14,30), Atletico Vescovio - Team Nuova Florida; Bricofer Casal Barriera – Citta’ di Palombara, Civitavecchia – Montalto (campo la Cavaccia di Allumiere, ore 14.30), Real Monterotondo Scalo – Cynthia, Sporting Genzano – Ronciglione United; Unipomezia - Montespaccato (campo Sport's Campus), Villalba OM – Campus Eur, Valle del Tevere - Astrea.