Valle del Tevere, c’è un assalto da respingere. «Con il Team una bella partita»

Valle del Tevere, c’è un assalto da respingere. Quella della Team Nuova Florida, domani mattina ospite a Forano nednella gara della ventitresima giornata del girone A di Eccellenza. Atteso il pubblico della grandi occasioni e una valanga di addetti ai lavori.La squadra di casa, che occupa la prima posizione e non prende gol da tre giornate, si presenterà in campo con una imbattibilità che dura da sette partite. Quattro punti in classifica dividono le due formazioni in classifica, e dunque l’obiettivo dell' undici allenato da Bussone è quello di vincere, riducendo così le distanze ad un solo punto. In caso di vittoria della Valle, invece, il distacco in classifica avrebbe contorni da... “the end”.«Una cosa è certa - ha commentato il tecnico della Valle Stefano Scaricamazza - sarà una bella gara visto la qualità dei giocatori. Noi per uscire indenni da questo scontro non dobbiamo commettere errori poichè ci troveremo davanti un signor avversario, forte in tutti i reperti e che sicuramente tenterà di fare in colpaccio per riaprire la stagione. Dunque massima attenzione per novanta minuti».Un pronostico? «Speriamo di ripetere il 2-0 dell’andata, così potremo viaggiare tranquilli fino alla fine del campionato».Quanto alla formazione, il tecnico non si è sbottonato anche se avrà tutti i giocatori a disposizione. Non ci sono ne squalificati e ne infortunati: «Spero di averli sempre questi problemi di abbondandanza - ha concluso Scaricamazza- Al momento ho un dubbio in difesa e uno in attacco visto il numero elevato dei ragazzi che ho a disposizione. La scelta sarà molto difficile e deciderò tutto poco prima della gara». E' molto probabile che in attacco la coppia scelta sia quella solita, formata da Giurato e Danieli.