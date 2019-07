Valle Martella, ufficiale la conferma di Loreti

La Valle Martella ufficializza una notizia importante: è cosa fatta per la riconferma di Daniele Loreti. Seconda stagione per l'attaccante classe '98 che chiude in positivo il suo primo anno in gialloblù nonostante un brutto infortunio che lo ha lasciato a bordocampo circa due mesi, ma realizzando un goal vittoria importantissimo all' ultimo secondo dell' ultima giornata di campionato prendendosi di diritto il merito di una stagione passata sotto il segno dell' umiltà e del sacrificio.

