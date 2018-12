Valle del Tevere torna subito protagonista dopo la sconfitta di domenica scorsa

Risposta da grande squadra quella della Valle del tevere che domenica scorsa aveva rimediato la prima sconfitta in campionato per mano del Villalba di Leone. Nel recupero della dodicesima giornata la compagine sabiuna si è imposta per 2-0 a Genzano sul Cynthia di Rughetti, riprendendo così la propria cavalcata attestandosi in terza posizione alle spalle di Astrea e Team Nuova Florida. Al Bruno Abbatini hanno deciso le reti di Danieli, alla mezz'ora del primo tempo e di Giurato nel finale di gara. Il Cynthia non riesce a recuperare e fallisce così l'opportunità di portarsi fuori dalla zona play out.

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA