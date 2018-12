Valle del Tevere sempre al comando della classifica

La capolista del girone A, la Valle del Tevere è a quota 32 punti frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. La prima della classe ha vinto con una goleada l'ultimo match dell'anno in casa contro il Ronciglione United (5-0). Inoltre la capolista ha realizzato finora 30 reti mentre per quanto concerne la casella dei gol subiti la Valle del Tevere ha dovuto raccogliere la palla in fondo al sacco solo 11 volte. Nel prossimo turno la Valle del Tevere sfida in trasferta il Civitavecchia che si trova nell'ultima zona della classifica con 8 punti frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. La squadra biancoblù mantiene il comando della classifica insieme con l'Astrea.

Ultimo aggiornamento: 20:12

