Valle del Tevere, il primo posto è una certezza

La Valle del Tevere è capolista del campionato di Eccellenza, girone A con 52 punti. La prima della classe, dopo il 5-0 sul Montalto, ha raggiunto la sua quindicesima vittoria nel torneo. Inoltre la Valle del Tevere dopo 23 partite di campionato ha pareggiato 7 volte e ha perso una sola volta. Tra la capolista (52 punti) e la seconda in classifica (49 punti) c'è un distacco di tre punti. La Valle del Tevere ha segnato 50 gol mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 14 volte. Nel prossimo turno di campionato la Valle del Tevere sfida in trasferta l'Astrea che occupa la terza posizione in classifica con 45 punti frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA