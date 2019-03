Valle del Tevere, il primo posto è ancora possibile

La Valle del Tevere si trova al secondo posto in classifica nel campionato di Eccellenza, girone A. La seconda della classe si trova a 56 punti frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. Tra la Valle del Tevere e la prima della classe, il Team Nuova Florida 2005, ballano 3 punti di differenza. Inoltre la Valle del Tevere ha collezionato finora 53 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 16 volte. Nel prossimo turno di campionato la Valle del Tevere sfiderà tra le mura amiche la compagine Cynhtia 1920 che occupa il decimo posto in classifica a quota 31 punti frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte.

