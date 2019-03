© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valerio Moriconi, 35 anni a luglio, ferentinate purosangue, alla settima stagione con la maglia della sua città che milita nel campionato regionale di Promozione, girone D, ha festeggiato ieri le 100 reti in maglia amaranto nella vittoria del Ferentino per 3-0 sul Suio. La squadra ciociara guidata da mister Francesco Pippnburg con una gara da recuperare è a quota 44 punti in 24 partite, a sei lunghezze dalla coppia capolista Mistral Gaeta-Paliano.Moriconi si racconta al Messaggero.«Da ragazzo ho fatto il settore giovanile quasi interamente a Ferentino tranne un paio di anni nel Frosinone 2000, fino ad arrivare in prima squadra serie D coin la maglia amarnto; poi ho militato nell'Alatri sia in Eccellenza che in Promozione, nell'Anagni in Prima Categoria, al Supino in Promozione, al Semprevisa in Prima Categoria per poi tornare a Ferentino dove sono da sette stagioni- spiega Valerio Moriconi- la stagione più bella in amaranto è stata sicuramente quella dello scorso anno».«Lo scorso anno abbiamo vinto il campionato vinto con quasi tutte vittorie e solamente due pareggi con 25/26 vittorie di fila nn ricordo bene. Il goal più importante dei 100 in maglia amaranto, alla penultima partita della scorsa stagione quando abbiamo vinto matematicamente il campionato. Da ferentinate è un traguardo che mi riempie di orgoglio, è la maglia della mia città. Siamo ripartiti dalla terza categoria- incalza Moriconi- con mille difficoltà che ci sono inevitabilmente in questi anni nel calcio ma con un progetto vincente. Grazie allo sforzo del presidente Antonio Ciuffarella stiamo tornando alle categorie che competono a questa società ed a questa città. Finora in questo campionato di Promozione, ho visto un campionato incredibile dove puoi vincere e perdere con tutti; con sei squadre che si possono giocare fino alla fine vittoria del campionato e play-off».«Noi stiamo là e ci proveremo fino alla fine- ha concluso il bomber del Ferentino- purtroppo ancora brucia l'uscita dalla coppa dove stavamo ad un passo dalle semifinali dopo essere stati in vantaggio di tre reti nella gara di ritorno contro la Vis Sezze». Moriconi con Francesco Ambrifi e Carlo Caligiuri compone uno dei tridenti d'attacco sicuramente con maggiore qualità in tutta la Promozione laziale.