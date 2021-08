Valentino Rossi annuncia l'addio alla Moto Gp: «Smetto a fine stagione»

Giovedì 5 Agosto 2021, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 16:48

Valentino Rossi lascia la MotoGp. «Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione - ha annunciato il "Dottore" in conferenza stampa -, questa sarà l'ultima metà stagione come pilota di Moto Gp». Valentino Rossi ha così motivato la sua decisione: «Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. Però è stato bello, ci sono stati momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco, questo me la porterò sempre. Dall'anno prossimo la mia vita cambierà. Non correrò con la moto, una cosa che ho fatto più o meno per gli ultimi 30 anni, è stato molto, molto bello».

Parlando del suo futuro Valentino ha aggiunto: «Adoro correre con le macchine, forse appena meno che con le moto. Penso che correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c'è alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita. Magari non allo stesso livello ma penso che correrò comunque».

BREAKING: @ValeYellow46 announces his retirement from #MotoGP 🏁 The Doctor will call time on his legendary career at the end of the season 🥺#VR46Decision | 📰https://t.co/yqL8DlULv7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2021

Con i suoi 42 anni e 26 stagioni trascorse nel Campionato del Mondo MotoGP, il pesarese ha raggiunto i massimi vertici di questo sport. Il "Dottore" ha fatto i conti con un difficile inizio di stagione arrivando in top 10 in una sola occasione, al Mugello. Ha vissuto momenti entusiasmanti nel corso della prima metà di campionato, come il sabato di qualifiche in Qatar e il passo gara dimostrato ad Assen.