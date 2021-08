Valentino Rossi, tra poche ore l'annuncio sul suo futuro: lascia o continua?

Giovedì 5 Agosto 2021, 13:21

Valentino Rossi cosa farà? Lascia la MotoGp o continua la sua sfida con l'età? Questo pomeriggio avremmo il verdetto in un incontro con la stampa straordinario in vista in concomitanza con il ritorno del Circus in pista al Red Bull Ring con il GP di Stiria in Austria. Attraverso una nota ufficiale, la Dorna ha comunicato che il campionissimo delle due ruote parlerà in conferenza stampa alle 16:15 per rivelare quale sarà il suo futuro.

Rossi (Petronas Yamaha SRT) ha deciso come impiegare il suo futuro in MotoGP e - aggiunge il sito della MotoGp - lo rivelerà nel pomeriggio durante una conferenza stampa straordinaria in programma alle 16:15. Il Dottore ha fatto i conti con un difficile inizio di stagione arrivando in top 10 in una sola occasione, al Mugello. Ha vissuto momenti entusiasmanti nel corso della prima metà di campionato, come il sabato di qualifiche in Qatar e il passo gara dimostrato ad Assen.

Con i suoi 42 anni e 26 stagioni trascorse nel Campionato del Mondo MotoGP™, il pesarese ha raggiunto i massimi vertici di questo sport. Col futuro ancora da definire, finalmente, le voci e gli intrighi che circondano ciò che farà il nove volte campione del mondo stanno per trovare una risposta certa. Sarà lo stesso Rossi ad annunciare quali saranno i suoi programmi a partire dal 2022.