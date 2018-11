Valencia, Marcelino: «Sarà dura anche per la Juve». Neto: «A Torino non sono stato bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sarà una partita lunga, difficile e complicata anche per la Juventus: siamo intensi e vogliamo vincere». Anche se i pronostici sono tutti a favore dei bianconeri, vicinissima alla qualificazione, il Valencia di Marcelino vuole giocarsi le residue chance di qualificazione agli ottavi di Champions League, traguardo che passa necessariamente da una vittoria all'Allianz Stadium: «Dobbiamo puntare a vincere, un pareggio non ci porterebbe nulla di favorevole - osserva il tecnico dei valenciani -. Sappiamo che sarà difficile, giochiamo contro una squadra candidata ad arrivare fino al fondo alla Champions e anche di vincerla». Rispetto alla partita di andata, vinta 2-0 dai bianconeri con una doppietta di Pjanic, il Valencia sta vivendo un momento decisamente positivo sia in campionato che in Champions: «Forse adesso abbiamo l'atteggiamento giusto e, soprattutto, facciamo gol. I nostri giocatori sono di alto livello, sapevamo che la crisi iniziale era solo figlia del periodo vissuto». All'andata la sconfitta arrivò nonostante l'espulsione di Ronaldo, che privò Allegri di «un calciatore fantastico, straordinario, che gioca sempre al massimo e vuole vincere, segnare sempre», sottolinea Marcelino. In porta nel Valencia ci sarà Neto, brasiliano ex della Juventus che non rimpiange il bianconero: «Sono contento di poter essere qua un'altra volta, anche se con un'altra maglia. Ho vissuto due anni a Torino non mi trovavo bene, non volevo proseguire in quella maniera, quindi ho fatto la scelta giusta per me e per il mio futuro».