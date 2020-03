© RIPRODUZIONE RISERVATA

CILLESSEN 5.5Stanotte Ilicic apparirà nei suoi incubi.WASS 5Non sbaglia tantissimo, ma soffre Gosens.COQUELIN 5Quando l’Atalanta ha la palla tra i piedi va spesso in tilt.DIAKHABY 4Una prestazione sciagurata. Prima abbatte Ilicic dopo due minuti, poi sull’1-1 commette un fallo di mano che spiana la strada alla qualificazione della Dea.GAYÀ 6Prova a farsi vedere in fase offensiva.FERRAN TORRES 7Non gioca un bel primo tempo. Si sveglia nella ripresa con l’assist del 2-2 e il pallonetto del 3-2.PAREJO 6.5Con una bella visione di gioco smarca Ferran Torres per il 3-2.KONDOGBIA 5Forse si capisce perché non viene rimpianto dai tifosi dell’Inter.CARLOS SOLER 5.5Mai facile contro un’Atalanta del genere.GAMEIRO 7L’ultimo ad arrendersi del Valencia con una doppietta che dà qualche speranza agli spagnoli.RODRIGO 6.5Suo il passaggio filtrante per Gameiro.GUEDES 6.5Il suo ingresso in campo cambia il Valencia.CELADES 6Non gli riesce la remuntada e saluta la Champions, ma la sua squadra dimostra di essere viva.SPORTIELLO 6Troppo avventato nell’uscita sul 3-3 di Ferran Torres, ma cerca di sostituire al meglio Gollini.DJIMSITI 5.5In una serata storica commette due errori sui due gol del Valencia.CALDARA 6Sostituisce Toloi, ma fino al 3-2 del Valencia non fa rimpiangere l’ex giocatore della Roma.PALOMINO 5.5Non riesce a chiudere su Gameiro in occasione dell’1-1.HATEBOER 6Fa il suo senza patemi.DE ROON 6Una sua disattenzione avvia l’azione dell’1-1 con Rodrigo bravo a pescare Gameiro,FREULER 7.5Tantissime giocate interessanti, molta intensità e una traversa colpita in avvio di ripresa.GOSENS 7Sulla sua fascia è il solito instancabile motorino.PASALIC 7Pericoloso con i suoi inserimenti offensivi.GOMEZ 6.5Copre molto quando il Valencia va in pressing sui portatori di palla avversari.ILICIC 9È l’anima di questa Atalanta. Segna quattro gol (due su rigore) e guida la sua squadra ai quarti.ZAPATA 6Non scatena il panico nella difesa del Valencia.GASPERINI 8Lo stratega di questa impresa a tinte nerazzurre.