Ultimo aggiornamento: 21:38

L’ex calciatore della nazionale colombiana, Carlos Valderrama, che in molti ricordano per la sua folta chioma riccia e bionda, ha deciso di cambiare look. Sul suo profilo Instagram ha, il colombiano ha pubblicato una sua foto con una capigliatura liscia e bionda. La scelta è stata fatta da Valderrama per girare uno spot pubblicitario di un'azienda che produce macchine per sale bingo e sale scommesse, in cui l'ex calciatore sarà protagonista.