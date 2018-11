Juve, Allegri: «Abbiamo reagito bene alla sconfitta con lo United»

«Abbiamo reagito bene alla sconfitta col Manchester United. Vincere stasera era l'unico modo per mettere a parte quello che era successo nei cinque minuti finali della gara di Champions». Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano ALlegri, dopo il 2-0 al Milan. «In questo momento stiamo facendo delle buone partite e delle buone vittorie - ha proseguito il tecnico toscano ai microfoni di Sky Sport -. Oggi era un passaggio importante, come lo è stato riguadagnare il +6 sul Napoli che sta facendo un ottimo campionato». «Bonucci non utilizzato? Era giusto così, stasera doveva stare fuori», ha commentato poi Allegri, tornato quindi a parlare della partita: «Era importante vincere senza prendere gol. Certo dovremmo tirare più da fuori. Cercare di andare sempre dentro l'area piccola è difficile e a volte rischi qualche ripartenza». © RIPRODUZIONE RISERVATA