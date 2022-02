Usa-Honduras a -25 gradi, due giocatori sostituiti per ipotermia

Giovedì 3 Febbraio 2022, 11:54

Gli Stati Uniti hanno vinto 3-0 in Honduras, entrambe le nazionali sono a quota 21 punti rientrando nelle prime 3 posizioni che garantiscono l'accesso automatico ai mondiali. Ma la notizia è un'altra. All'Allianz Field di Saint Paul, nel Minnesota, si è parlato dell'opportunità di giocare con il freddo polare che ha colpito lo stadio. La temperatura, -25 gradi, era davvero proibitiva. Non tanto per gli americani abituati a queste latitudini a questo clima ma ai giocatori centroamericani. Due di loro, il portiere Luis Lopez e l’attaccante Romell Quioto, hanno lasciato il campo per ipotermia. Brividi e aumento della frequenza cardiaca hanno spinto lo staff del ct Hernan Dario Gomez a optare per il cambio.