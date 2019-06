Uruguay devastante con Cavani e Suarez: 4-0 Paraguay-Qatar 2-2, ora i campioni del Cile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è un caso se è la nazionale con più partecipazioni e più vittorie (15 titoli) nella storia della Copa América. L'Uruguay sente il profumo di sfida continentale e si trasforma in una seria pretendente per la vittoria dell'edizione 2019, liquidando l'Ecuador con un 4-0 maturato anche in virtù della superiorità numerica avuta per gran parte dell'incontro. Parte bene, dunque, l’avventura dei ragazzi del maestro Tabarez, che si affida al solito 4-4-2 conin avanti. Le marcature, però, le apre al 5' l’ex Botafogo Lodeiro con un gesto tecnico rapido, intelligente e vincente che manda fuori giri la difesa ecuadoriana. A metà del primo tempo,per l’espulsione di Quintero, che l'arbitro brasiliano Anderson Daronco, dopo una consulenza al Var, trasforma in cartellino rosso dal giallo iniziale. Il raddoppio porta la firma di Cavani, che trasforma in 2-0 una semi-rovesciata innescata dal suggerimento dalla sponda aerea di Godin. Il primo tempo si chiude con il terzo gol celeste realizzato da, lasciato solo sul secondo palo su azione d’angolo, mentre nel secondo tempo arriva l'autorete di Mina su pallone di Pereiro. In attesa di Cile-Giappone, l'Uruguay si gode il primato del gruppo C, che tornerà in campo fra giovedì e venerdì con Uruguay-Giappone ed Ecuador-Cile.Sorprende positivamente Paraguay-Qatar, secondo match del gruppo B, lo stesso di Colombia (3 punti) e Argentina (0). L’Albirroja e i campioni d’Asia, ospiti del, divertono il pubblico con un 2-2. I sudamericani si portano subito in vantaggio dopo una serie di pasticci della difesa qatariota. Al secondo minuto, Pedro, il portoghese naturalizzato qatariota intercetta di mano una girata di testa di Valdez, procurando il rigore. Cardozo trasforma, il Qatar cresce nonostante lo svantaggio ma dopo 10’ del secondo tempo arriva il raddoppio paraguaiano conche lascia correre il destro e infila una gran conclusione da lontano. La replica arriva con una rete altrettanto ammirabile del solito Almoez Ali, il talento sudanese naturalizzato qatariota. Khoukhi, infine, conclude la rincorsa del Qatar con il 2-2 finale. Entrambe le nazionali tornano in campo fra mercoledì e giovedì notte. La Colombia affronta il Qatar (23.30 italiane), mentre il Paraguay vola a Belo Horizonte dall’Argentina (2.30 italiane di giovedì). Oggi, invece, in programma solo una partita. Per il gruppo C, i campioni in carica del Cile accolgono gli ospiti del Giappone al Morumbi di São Paulo.