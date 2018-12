Urbetevere, Ripa: «Contro il Carso è sempre un match difficile»

I giocatori classe 2002 dell'Urbetevere hanno ottenuto i tre punti domenica in trasferta contro la Polisportiva Carso e hanno confermato il terzo posto nel girone B. Una vittoria cercata, voluta e sofferta, che ha dato al tecnico Luca Ripa delle grandi indicazioni in vista del proseguimento della stagione: «Avevo detto ai ragazzi che questo match non sarebbe stato affatto facile, perché in altre occasioni avevo già affrontato le squadre della Polisportiva Carso in trasferta. Anche se hanno perso diversi interpreti della passata stagione, hanno tanti buoni prospetti anche quest'anno e secondo me non meritano la classifica che hanno. In più hanno un tecnico che ha esperienza e qualità come Simonetta. Tutti questi ingredienti hanno reso la partita difficile, come ci aspettavamo».

