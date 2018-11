Urbetevere, Murrazzani: «Superiamo il periodo di negatività»

Dopo quattro ko consecutivi la classifica dell'Urbetevere non si muove ed è arrivato il momento di invertire la rotta visto il periodo decisamente critico. Domenica arriva in via della Pisana il Santa Marinella per uno scontro diretto che la formazione di Felice Murrazzani non può assolutamente sbagliare. “Per noi è la partita più importante dell'anno - afferma il tecnico gialloblù Felice Murrazzani - e non solo perché contro una diretta concorrente che nel corso delle ultime partite sta anche crescendo. Per noi la partita di domenica è di vitale importanza non soltanto per un discorso legato alla classifica, ma perché dopo quattro sconfitte consecutive dobbiamo assolutamente invertire la rotta anche mentalmente. Quando si esce da un periodo così negativo non c'è altra soluzione che la vittoria e dovremo dare tutti il massimo per riuscire a centrare i tre punti. Una vittoria contro il Santa Marinella per noi avrebbe una doppia importanza: quella di ottenere un successo con una diretta concorrente e quella di scacciare via la negatività».

