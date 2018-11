Urbetevere, mister Ripa: «Grande momento di forma»

Momento magico per l'Urbetevere che non conosce la parola sconfitta da sette match ed è reduce dal sesto trionfo di fila. La squadra gialloblù si trova al terzo posto in classifica, complice anche lo stopo forzato del Savio per il maltempo, in piena zona playoff. Il mister Luca Ripa, che afferma che la "vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare”, commenta la manita dei suoi ragazzi vittoriosi in casa del Certosa: «Siamo andati a giocare in un campo storicamente ostico, contro una squadra che è allenata da un tecnico molto preparato come Torretti. Alla prima disattenzione abbiamo subito gol e siamo stati quindi bravi nel saper reagire e a trovare il modo giusto di controbattere alla loro idea tattica. Il Certosa ha provato a chiudere molto gli spazi per poi ripartire. Muovendoci bene come squadra abbiamo trovato i varchi giusti per bucarli e trovare i primi tre gol che ci hanno spianato la strada».

Ultimo aggiornamento: 17:42

