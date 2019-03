Urbetevere, Marinelli: «Crediamo nella salvezza»

Simone Marinelli si sa che è l'allenatore dell'Urbetevere che ha l'obiettivo di fare in modo che la sua squadra non retroceda visto che è in piena lotta salvezza. E per chi non lo sapesse il tecnico ha guicdato l'Under 19 dell'Urbetevere alla salvezza. «Ho trovato dei ragazzi veramente disponibili e questo mi ha fatto un gran piacere. Sono molto seri, solo per come si impegnano e la dedizione che mettono meriterebbero più punti di quelli che hanno. Sul campo purtroppo i risultati non arrivano, anche perché stiamo affrontando squadre forti e che hanno investito tanto. Comunque sono contento dei ragazzi ed avendo sotto mano entrambi i gruppi posso gestirli al meglio, conoscendo bene le caratteristiche anche dei giocatori dell'Under 19 so cosa mi può essere utile nelle varie partite».

