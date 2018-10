Urbetevere, Barba: «Vogliamo dimostrare di essere una signora squadra»

Un percorso fin qui sensazionale: i 2004 dell'Urbetevere non sono a punteggio pieno solo "per caso". La compagine di Pasquale Barba ha fatto di capire di che pasta è fatta asfaltando per 5-1 il San Paolo Ostiense in trasferta. Un successo che ha fatto in modo che i gialloblù andassero a quota 15 in classifica. Nel prossimo turno arriverà in via della Pisana la Vigor Perconti che a differenza dell'Urbetevere ha due punti in meno in classifica. Il tecnico dell'Urbetevere Pasquale Barba parla della prossima sfida: «Un match contro una formazione del genere va al di là della classifica perché quando si incontrano due realtà come Urbetevere e Vigor Perconti c'è in mezzo qualcosa di più. Ci sono titoli vinti ed una grande qualità nel lavoro. Noi l'affronteremo con tutte le nostre caratteristiche, ben consapevoli che si tratta di una sfida difficile, ma senza timore. Sappiamo di essere una grande squadra e cercheremo di dimostrarlo».

