Urbetevere, Barba: «Emozioni difficili da spiegare»

L'Urbetevere è nuovamente ritornata nel posto che le compete, ovvero sul gradino più alto dopo due anni, non solo a livello regionale. Il trionfo contro la Vigor Perconti ha fatto sì che i 2004 del club di via della Pisana sul tetto del Lazio ed ora inizia la corsa per conquistare lo scudetto di categoria. Pieno di gioia il mister che ha guidato questi ragazzi fin qui, Pasquale Barba. «Sono emozioni uniche e difficili da spiegare. Trionfare in un campionato del genere, dopo una finale giocata a ritmi elevatissimi sotto un clima inglese aumenta poi la gioia per questo titolo. Dobbiamo ancora metabolizzare questa vittoria, la sensazione più bella per un allenatore è vedere che il duro lavoro realizzato in dieci mesi viene poi ripagato nel migliore dei modi. Nell'arco della stagione ci sono state delle difficoltà che hanno anche minato la preparazione dei ragazzi, ma con grande umiltà e sacrificio siamo sempre andati avanti, gettando il cuore oltre l'ostacolo senza mollare neanche un giorno. I ragazzi sono stati strepitosi sia in questa finale che durante tutto l'anno, si sono sempre allenati con la massima serietà e con la consapevolezza che si poteva fare qualcosa di grande, così è stato e siamo tutti fieri di loro. Ora però viene il bello, non dobbiamo rilassarci adesso ma continuare a dare il 100% come abbiamo sempre fatto».

