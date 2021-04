Granada-Manchester United, l'invasore di campo è rimasto nascosto per 14 ore nello stadio

La polizia spagnola conferma: l'uomo che ieri ha fatto invasione di campo nudo al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada si era nascosto all'interno della struttura già dalla mattina. Il fatto è accaduto ieri sera, durante la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Granada e Manchester United. Un uomo nudo ha fatto invasione di campo, nonostante il match si giocasse a porte chiuse. Subito dopo è emerso che si trattava di una persona conosciuta a Granada, che va abitualmente in giro così anche per le vie della città.

Police have confirmed the man who ran onto the pitch naked during Granada vs. Man United sneaked into the stadium at 7am.

He hid under a canvas for 14 hours waiting for the game to start 😳 pic.twitter.com/Nf4IKS8CBv

— ESPN UK (@ESPNUK) April 9, 2021