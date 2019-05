La Link Campus fa tris: ancora suo il torneo delle università del centro Italia

E sono tre. La Link Campus University, sul terreno di gioco delle Tre Fontane, batte, ai rigori (5-4), l’Università “Foro Italico” e si aggiudica per il terzo anno consecutivo il torneo di calcio delle università romane dal centro Italia, giunto alla sua 14esima edizione. Partita tirata, a tratti nervosa, con poche occasioni da gol, sin dal primo tempo. Unico lampo, al 17’, la traversa colpita dal centravanti del “Foro Italico”, Pane. Poi più nulla.



Stessa sinfonia nella ripresa. La partita, nella seconda frazione, non solo non dà spettacolo ma si incattivisce e l’arbitro, incerto in alcune decisioni, è costretto a mettere mano più volte al cartellino giallo. Fra uno sbadiglio e l’altro, la partita arriva ai rigori, riservando qui finalmente emozioni per cuori forti. Fondamentale l’errore di Magi, quinto a tirare, cui fa seguito la freddezza di Lococo che, dagli undici metri, regala alla Link un nuovo sogno. “Un’impresa eccezionale -commenta il capitano della Link, Matteo Mostarda. Vincere il trofeo per la terza volta consecutiva è prestigioso e straordinario”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA