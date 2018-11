Agli ottavi anche Bayern, Ajax e Manchester Utd. Il Lione ferma il City

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria e qualificazione per il Manchester United: Fellaini regala allo scadere gli ottavi a Mourinho. Pareggio indolore per il City, che ha già in tasca il pass per il prossimo turno. Goleada per il Bayern Monaco che stacca il pass per gli ottavi insieme all'Ajax. Colpo dello Shakhtar che condanna l'Hoffenheim all'Europa League:GRUPPO EAEK-Ajax 0-2Tutto facile per i lancieri ad Atene. L’Ajax vince 2-0 contro l’Aek. Doppietta di Tadic. L’attaccante ex Southampton al 67’ realizza dal dischetto il gol del vantaggio (Livaja, espulso nel fiale per doppio giallo, regala un rigore agli olandesi). Quattro minuti dopo raddoppia, chiudendo i giochi.Bayern Monaco-Benfica 5-1Manita e primo posto. Il Bayern travolge il Benfica 5-1. Il gol di Lewandowsky e le doppiette di Robben e Ribery stendono i portoghesi. A nulla serve il gol di Fernandes per i lusitani: i tedeschi si qualificano agli ottavi da primi in classifica.GRUPPO GCSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-2Vittoria in rimonta per il Viktoria Plzen in Russia. Il Cska va in vantaggio dopo 9 minuti con Vlasic su rigore, assegnato per fallo di Petrzela su Schennikov. Nonostante il gol, i cechi non si scoraggiano e in chiusura di primo tempo sfiorano il pareggio: Prochazka sbaglia dagli undici metri un penalty, concesso per l’atterramento di Reznik da parte di Schennikov. Nella ripresa l’attaccante si riscatta e firma il pari, mentre Hejda di testa porta il risultato sul 2-1. Un successo che regala il terzo posto al Cska e alla Roma l’accesso agli ottavi con una giornata di anticipo.GRUPPO FHoffenheim-Shakhtar 2-3Emozioni senza fine in Germania. Lo Shakhtar vince al 92’ in casa dell’Hoffenheim. Danchenko segna la rete che vale il sorpasso in classifica sui tedeschi, ora ultimi con 3 punti. Di Ismaily e Taison gli altri gol dello Shakhtar, pareggiate temporaneamente da Kramric e Zuber.Lione-Manchester City 2-2Botta e risposta. Il Lione pareggia 2-2 contro il City. Francesi in vantaggio per due volte con i gol di Cornet e ripresi dalle reti di Laporte e Aguero. Classifica invariata nel Gruppo F: la squadra di Guardiola consolida il primato con 10 punti, mentre il Lione insegue con 7 lunghezze.GRUPPO HManchester United-Young Boys 1-0Successo nel recupero. Fellaini tiene vive le chance del Manchester United di puntare al primo posto. Il gol del centrocampista stende al 91’ lo Young Boys. Esulta Mourinho che sogna il sorpasso alla Juventus, prima con 12 punti.