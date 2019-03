Unipomezia, Valle: «Vedremo alla fine dove saremo arrivati»

Secondo successo di fila per l'Unipomezia. La strabiliante vittoria per 5-2 in casa del Montespaccato culminata per la tripletta di Delgado che ha consentito alla banda di Grossi di scavalcare proprio in classifica la società capitolina. Grande protagonista della gara di via Stefano Vaj, è stato anche il capitano Federico Valle, che ha messo il punto esclamativo sul successo realizzando una rete da cineteca: «E' stata una grande partita – racconta il numero dieci – Devo dire che non me l'aspettavo neanche io un risultato del genere visto il momento particolare della stagione. Un match come quello di ieri però rappresenta una forte iniezione di fiducia». Periodo sfortunato messo dunque alle spalle? «Il Dio del calcio ci ha finalmente ripagati. Se penso alla sconfitta con il Team Nuova Florida ancora non riesco a digerirla. Non meritavamo certamente di perdere quella partita. Tra l'altro, se avessimo vinto quello scontro, ora staremmo parlando di un'altra situazione di classifica. Un match che ci ha lasciato un grande rammarico». La corsa per i play-off, però, ancora non è finita con otto giornate da vivere. Sono 11 i punti di distacco, proprio dal Nuova Florida, ma con una partita in meno: «Con la vittoria di ieri siamo aritmeticamente salvi. Ovviamente l'obiettivo ad inizio anno non era questo, però fa sempre piacere sapere di aver mantenuto la categoria. La volata per il secondo posto non è conclusa. Finché la matematica ce lo permette noi continueremo a giocarcela, onorando la maglia. Vedremo alla fine dei giochi dove saremo arrivati».

