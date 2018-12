Unipomezia, Valle: «Chiudere l'anno in bellezza»

L'Unipomezia si appresta ad affrontare l'ultimo atto del 2018: questo anno è stato per i rossoblù ricco di soddisfazioni e l’undici di Sandro Grossi vuole chiuderlo in bellezza. Ieri la bellissima cena di Natale con scherzi e tantissime risate, ma prima di abbandonarsi alle festività il team pometino avrà un ultimo scoglio da superare. Al Comunale di via Varrone arriva un Casal Barriera che negli ultimi 90′ è stato in grado di mettere sotto scacco il Real Monterotondo Scalo all’Usai, ma in trasferta manca ancora qualcosina alla squadra di Pandolfi e l’Unipomezia proverà a rendere vulnerabili le incertezze della compagine gialloverde. A parlare in vista della sfida al Casale è il capitano Federico Valle, pronto a giocarsi le proprie chance per una maglia da titolare. «Non possiamo ancora permetterci di guardare la classifica e non dobbiamo assolutamente farlo. Sappiamo che c’è parecchio terreno da recuperare ma il nostro pensiero non cambia. Già domenica scorsa abbiamo rosicchiato qualcosina ma ripeto, siamo ancora abbastanza indietro e si continua a pensare partita dopo partita. Domenica ci auguriamo di chiudere quest’anno nel migliore dei modi per poter affrontare le vacanze con più serenità. Avremo bisogno di ricaricare le batterie e concludere il 2018 con un successo sarebbe importantissimo. Poi un po’ di meritato riposo e ci prepareremo al meglio per il nuovo anno, che si preannuncia subito impegnativo tra campionato e Coppa Italia. Sicuramente il sorteggio poteva andare meglio, ma contro il Nuova Florida sarà un grandissimo derby e non vediamo l’ora di scendere in campo. Per domenica spero di giocare dal primo minuto e mi auguro di dimostrare qualcosa in più. Prima di tutto però prendiamoci questi tre punti».

