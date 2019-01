© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver mandato giù il boccone amaro dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Team Nuova Florida, l’Unipomezia si è trovato a gestire la presa di posizione di Lorenzo Regis che sul suo profilo Facebook si è sfogato per aver visto interrotto il suo rapporto col club del presidente Valter Valle e che non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni sull’argomento. A spiegare il punto di vista dell’Unipomezia è direttamente Valle.«Per ciò che concerne la questione Regis, è stata semplicemente una decisione tecnica – spiega il massimo dirigente – Da un mese l’allenatore gli chiedeva di modificare alcuni atteggiamenti, ma evidentemente non c’è stata la volontà di allinearsi a quei dettami. Comunque è bene chiarire che fisserò un incontro con il giocatore per il saldo e stralcio del rimborso concordato perché questa non è assolutamente una questione economica. Mi sorprendo, inoltre, dei commenti di alcuni giocatori che magari fino a poco tempo fa ci avevano chiesto di venire a giocare qui e che sarebbero da denuncia perché coinvolgono anche altre persone e sono lesive della nostra immagine. Ma i temi da trattare sarebbero ben altri più che l’interruzione del rapporto con Regis, quella prossima con altri calciatori che non hanno soddisfatto le nostre aspettative o l’utilizzo da parte del nostro club di pullman e vestiti firmati che ci possiamo permettere visti i tanti sponsor che ci sostengono».Il massimo dirigente chiarisce anche quest’ultimo passaggio. «Bisognerebbe parlare di alcune decisioni arbitrali assurde le quali iniziano a farci pensare che ci sia un disegno. Premettendo i complimenti per la finale conquistata dal Team Nuova Florida, registro nella semifinale d’andata le ammonizioni a Chavez e Casciotti che guarda caso erano diffidati e poi nella sfida di ritorno l’impraticabilità palese del campo di gioco, come dimostrato dal calcio di rigore di Massella che nemmeno arriva in porta per una pozzanghera. Avremmo voluto la possibilità di giocarci al meglio la conquista della nostra terza finale di Coppa Italia regionale consecutiva e invece ci è stata negata».