Unipomezia, Spaziani: «Pronti per cancellare l'ultimo ko»

L'Unipomezia si prepara in vista della gara di domenica mattina per la sfida casalinga contro il Montalto. La compagine gialloblù arriva alla sfida con un nuovo allenatore in panchina dopo le dimissioni di mister Salipante. A dirigere i viterbesi ci sarà Pera con il Montalto che è reduce da cinque sconfitte di fila in campionato. A presentare il prossimo appuntamento è il centrocampista dell'Unipomezia, Alessandro Spaziani «Domenica ci attende una partita molto impegnativa, come già abbiamo potuto constatare nella gara d'andata. Loro sono molto bravi a chiudersi dietro e sfruttare le ripartenze, in queste due settimane abbiamo lavorato molto bene e ci faremo trovare pronti. Vogliamo cancellare quanto successo negli ultimi minuti contro il Team Nuova Florida».

Ultimo aggiornamento: 18:57

