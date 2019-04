Unipomezia, Scenna: «Segnare subito è stato il massimo»

Partita pazza al Comunale tra Unipomezia e Ronciglione United. Le compagini di Grossi e Lenzini hanno chiuso la partita sul 3-3 al termine di una partita con un finala vibrante. Prima il gol di Mecarelli nel recupero che sembrava poter consegnare i tre punti all’undici viterbese, poi il guizzo del giovanissimo Scenna ad attestare il punteggio sul pari all’ultimo respiro. Un esordio da sogno per l’attaccante classe 2001, mandato in campo al 90′ e autore del suo primo gol con la prima squadra rossoblù. Parola al giocatore. «È stata un’emozione unica. Entrare e subito dopo segnare un gol è stato il massimo, ancor di più visto che si è trattato del mio debutto. Il mister mi aveva già convocato un’altra volta ma non ero rimasto in panchina. Ieri mi ha dato questa opportunità e a livello personale è andata benissimo. Certo, considerata la gara che abbiamo fatto, sicuramente poteva andare meglio commettendo meno errori, ma alla fine siamo riusciti a pareggiare».

