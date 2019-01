Unipomezia, Regis: «Soddisfatto per il gol»

Quarto trionfo di fila e tris sul rettangolo verde dell'Atletico Vescovio. Il nuovo anno dell'Unipomezia prosegue nel migliore dei modi della compagine di Sandro Grossi. Dopo il vantaggio iniziale di Ciaramelletti ed il pareggio dei biancorossi, è arrivato il centro di Lorenzo Regis a mettere in discesa la sfida fino al gol della sicurezza di Delgado: «E' stata una gara particolare – spiega Regis – perché potevamo chiuderla prima. Alla fine siamo felici per la vittoria perché non è mai semplice portare a casa il successo in questo campionato. Stiamo vivendo un ottimo momento. Non è facile mettere a segno una serie positiva come questa, soprattutto con molti successi ottenuti in trasferta». La punta rossoblù parla poi del suo gol e del suo inserimento in squadra: «Sono contento per la mia rete. Anche se non sto giocando molto, sono riuscito ad andare due volte a segno. Siamo un grande gruppo, con grandi giocatori e non è sempre facile trovare spazio. Il mister sta gestendo al meglio la rosa e noi dobbiamo restare sempre concentrati per farci trovare pronti quando chiamati in causa». Domenica al Comunale ci sarà la sfida contro lo Sporting Genzano per continuare a correre: «Lo Sporting sta facendo un ottimo campionato e viene da due bellissime vittorie. E' una squadra che ha grandi valori e verrà qui con la mente libera a giocare la sua partita. Noi dobbiamo approcciare bene la sfida per cercare di sbloccarla e metterla sui binari giusti».

Ultimo aggiornamento: 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA