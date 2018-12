Unipomezia, Regis: «Felice per il gol all'esordio»

All'Unipomezia è ritornato il sorriso: la cura del tecnico Alessandro Grossi si fa sentire visto che con lui in panchina la società rossoblù ha centrato la terza vittoria in altrettante gare giocate. La nuova guida tecnica ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza e ora si ha l'impressione che l'Unipomezia riesca ad esprimere tutto il suo potenziale. Nella trasferta dell’Ocres Moca i pometini hanno disputato una grande prestazione: di carattere e tecnica, dimostrando una fame mai vista prima. Nella gara contro il Villalba non c’è stata praticamente storia, con l’undici ospite cattivo sin dalle prime battute di gioco. Le reti di Morelli e Ventura dopo i primi venti minuti, poi il sigillo di Regis alla sua prima apparizione con la nuova maglia. E proprio quest'ultimo, l'ultimo acquisto dell'Unipomezia, ad analizzare la partita disputata: «Domenica siamo partiti fortissimo. Dopo circa venti minuti eravamo già sul doppio vantaggio, poi l’espulsione di Prioteasa ci ha spianato ancor di più la strada, anche se a dire il vero stavamo già dominando. Sono chiaramente felice per il gol trovato all’esordio. Per un attaccante iniziare così, nel migliore dei modi, è sempre una grande soddisfazione. Sono all’Unipomezia da pochissimi giorni, ma già mi sono reso conto di quanto valga questa società».

Ultimo aggiornamento: 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA