Unipomezia, Ramceski: «Tre punti fondamentali»

È stato un grande protagonista della vittoria esterna sul campo del Civitavecchia con un suo gol che ha aperto i giochi sull'1-2 finale. Armin Ramceski, colonna portante dell'Unipomezia e uno dei giocatori più importanti della squadra, anche in questa stagione ha sbloccato il risultato con un preciso tiro a fil di palo su assist di Morelli e oggi si gode questa preziosa vittoria. «Ci teniamo stretti questi tre punti - ha detto il centrocampista rossoblù - Non era facile fare risultato a Civitavecchia, perché loro erano chiusi dietro. Abbiamo disputato una partita di qualità, giocando palla a terra ed eseguendo tutte le direttive del mister: in settimana lavoriamo per questo».

