Unipomezia, Ramceski: «Domenica sarà una gara difficilissima»

Domenica al “Martelli” di Montalto l'Unipomezia andrà alla ricerca della prima vittoria fuori dalle mura amiche, ad introdurre la gara è il rossoblù Armin Ramceski: «Sappiamo che ci attende una partita difficile e non dobbiamo farci ingannare dalla classifica. Proprio perché sono ultimi dovranno fare punti, ma da parte nostra non cambia nulla. Imposteremo la gara alla nostra maniera e poi si vedrà, in base a come si metteranno le cose sapremo muoverci di conseguenza. Proveremo a sbloccarla subito e questo potrebbe essere un vantaggio. Sappiamo di dover dare sempre il massimo per questa maglia e andremo a caccia della vittoria».

Ultimo aggiornamento: 17:34

