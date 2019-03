Unipomezia, Porzi: «Ripartiremo come sempre»

Il calcio alcune volte è davvero bestiale: l'Unipomezia ha dovuto subire il pareggio del Cynthia con la rete di quest'ultima squadra al fotofinish. Un pareggio che lascia dei rimpianti in casa Unipomezia come afferma il centrocampista Porzi: «Il pari di ieri non ci voleva. Purtroppo in questa stagione spesso ci sta dicendo male, ma siamo comunque consapevoli che il gol preso al 93' poteva essere evitato. Anche nel corso della partita non siamo stati lucidi nel chiuderla una volta passati in vantaggio e non siamo rimasti concentrati fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata una sfida tosta ed andare così vicini ai tre punti per poi mancarli un po' ci demoralizza. Adesso ripartiremo come sempre. Il nostro dovere è di dare sempre il massimo sia in allenamento che in partita, perciò in settimana lavoreremo sodo per prepararci al meglio alla prossima partita. Dispiace non aver vinto ieri anche perché stiamo attraversando un buon momento, la squadra è viva e continua a lottare. Anche personalmente mi sento bene, ma credo sia una conseguenza dello stato di salute di tutto il gruppo. Finché avremo la matematica continueremo a crederci, a questo punto si è fatta ancora più dura ma non possiamo e non dobbiamo mollare».

