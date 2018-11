Unipomezia, Porzi: «Bravi a recuperare e a vincere»

Due successi su due per il mister Alessandro Grossi sulla panchina dell'Unipomezia. Dopo il trionfo in Coppa Italia nell'andata dei quarti di finale, che lascia ampie possibilità per il passaggio del turno, la formazione pometina ha ripreso ad ingranare la marcia anche in Eccellenza ottenendo il suo primo successo lontano dalle mura amiche. La manita rifilata alla compagine Ronciglione United è il risultato finale (3-5) di una gara pirotecnica e travolgente dal punto di vista emozionale. A commentare la vittoria ci pensa il giovane centrocampista Andrea Porzi, uno dei migliori in campo: «La partita di ieri era iniziata male, tant'è vero che dopo soli 2 minuti ci siamo ritrovati in svantaggio. Poi siamo stati bravi a recuperare e ad andare sopra di due gol. Abbiamo giocato su un terreno quasi impossibile e loro, soprattutto con le palle alte, ci hanno messo in difficoltà riuscendo anche a pareggiare. Ma credo che ieri la differenza l'abbiamo fatta sotto il profilo della cattiveria e del carattere, eravamo affamati e non abbiamo mai mollato, centrando poi una vittoria fondamentale. Caratterialmente stiamo crescendo moltissimo ed è merito anche e soprattutto del nuovo allenatore».

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA