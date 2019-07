© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Romondini. Ecco l'idea per il rilancio dell'Unipomezia del presidente Valle. Salutati alcuni big della scorsa stagione (delgado su tutti), la squadra prova a ripartre per la quarta volta all'assalto della serie D, dopo i mancati salti delle ultime tre stagione, nel corso delle quali sono comunque arrvate due coppe Italia.L'Unipomezia ha scelto l'ex giallorosso per ripartire, anche se Fabrzio Romondini non ha più una verde età, ma la cui voglia di stare in campo ha pochissimi eguali in tutta Italia e non solo nel Lazio. Romondini lascia il Montespaccato e si sposta sul litorale romano, dove ci sarà anche un altro "cavallo di ritorno", che risponde al nome di Erik Laghigna, già attaccante dei "ridimpettai" del Pomezia e che ha giocato nell'Uni nella stagione 2015-16. Sempre dal Pomezia potrebbe arrivare anche Edoardo Renelli, che in passato ha vestito la maglia della Valle del Tevere.