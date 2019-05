Unipomezia, Intelligenza: «Vogliamo concludere nel migliore dei modi»

Cisco Collatino e Trigoria saranno le ultime due avversarie dell'Unipomezia nel campionato 2018/19. L'Under 14 di mister Paolo Intelligenza vuole chiudere in bellezza e dare un seguito importante ad una stagione vissuta fin qui da protagonista come afferma lo stesso allenatore rossoblù. “Purtroppo non siamo più in corsa per la seconda posizione finale ma nulla toglie al grandissimo campionato che hanno svolto questi ragazzi, che soprattutto nel girone di ritorno si sono davvero ben comportati. Veniamo da un'ottima prestazione contro la Vivace Furlani interpretando alla grande la partita. Loro si sono rivelati una buonissima compagine e siamo riusciti ad emergere nella ripresa. La squadra sta bene sia mentalmente che atleticamente e ci auguriamo adesso di mettere in cascina altri punti per migliorare il nostro piazzamento in classifica generale. A partire dalla prossimo turno dove incontreremo in casa la Cisco Collatino e vogliamo vincere a tutti i costi. Abbiamo preparato bene questa sfida e ho visto nei ragazzi la giusta voglia e la determinazione per affrontarla al meglio. All'ultima giornata ci sarà poi il Trigoria ed anche lì cercheremo di prenderci l'intera posta in gioco. Ripeto, i ragazzi sono stati fin qui eccezionali e proveremo a centrare il massimo in questi due impegni conclusivi”.

