Era, probabilmente, soltanto una questione di tempo. L'Unipomezia cambia allenatore in corsa anche in questa stagione. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, comunicata dalla società, che da consuetudine "ringrazia Sandro Grossi per il lavoro svolto" (perché, poi se considerato non idoneo ai programmi della società?) e lo manda a casa. Al suo posto, la società ha scelto Dario Bolzan, che ha origini argentine e che, come recita la stessa società "nel recente passato ha allenato principalmente in Serie D" e non nell'Eccellenza laziale, che dunque conosce poco o per niente. Tra le ultime esperienze di Bolzan, quelle con il Castelfidardo e il Real Giulianova e la collaborazione nel settore giovanile del Parma. Curiosamente, com'era accaduto ad altri tecnici, il cambio avviene con l'avvicinarsi della finale di coppa Italia, traguardo al quale l'unipomezia (che ha vinto la gara di andata 3-1 sul campo del Cynthia) sembra essere affezionato, se no altro per mascherare la delusione per una serie D che tarda ad arrivare oltre ogni ragionevaole previsione e programmazione.